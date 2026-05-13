Сырный завод построят в агрокластере в Дмитрове к осени

В Дмитровском округе продолжается строительство нового завода на территории индустриального агропарка «Сырная долина». Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья сообщили, что готовность объекта достигла 70%.

Сейчас на площадке завершаются работы по внешней отделке здания и монтажу внутренних инженерных систем. Параллельно специалисты приступили к установке технологического оборудования и производственных линий.

На предприятии планируют организовать выпуск сразу нескольких видов молочной продукции. Там будут производить сухую деминерализованную сыворотку, сливки, а также заниматься нарезкой, фасовкой и упаковкой сыров сторонних производителей. Кроме того, завод наладит выпуск мягких и плавленых сыров, а также сгущенного молока с сахаром.

После запуска предприятие сможет ежегодно производить около 4,5 тысячи тонн сыра и свыше 14,6 тысячи тонн сухой сыворотки. Общая площадь производственного комплекса превысит 20 тысяч квадратных метров. Завод будет одноэтажным, но рядом появится двухэтажный административно-бытовой корпус.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивают в 1,53 миллиарда рублей. После ввода объекта в эксплуатацию в округе появятся 135 новых рабочих мест. Строительство планируют завершить к осени.

Подмосковье сохраняет лидерские позиции в российском сыроделии. По итогам прошлого года регион обеспечил более 19% всего объема сыра, произведенного в стране, а в Центральном федеральном округе доля области достигла 36%.

После запуска всех предприятий агрокластера «Сырная долина» Подмосковье сможет увеличить свою долю в общероссийском производстве сыра примерно до 25%.