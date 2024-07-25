«Сырного чемпиона России 2024» выберут в Истре 4 августа

Сырный чемпионат в деревне Дубровское под Истрой пройдет 4 августа. В турнире Гастрономического фестиваля примут участие лучшие сыроделы со всей страны.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, эксперты выберут образцы сыра в каждой из семи номинаций чемпионата.

Судить участников будет строгое жюри — представители Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Белоруссии, а также профессиональные дегустаторы из ВНИМИ и ВНИИМС Углича.

В финале турнира выберут «Сырного чемпиона России 2024».

Соревнования организовали Министерство культуры и туризма Московской области, Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» и подмосковные сыровары, при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Союза сыроваров России и ВНИИМС Углича.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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