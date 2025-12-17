Сырники и молоко из Подмосковья представили на деловом мероприятии в Китае

Компания «Логика молока» представила продукцию подмосковного комбината «Чеховский» на культурно-деловом мероприятии Discover Russia в Пекине. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Московской области.

Событие проходило на площадке Посольства России в Китае при поддержке Российского экспортного центра. Представители китайской делегации попробовали сырники из творога со сметаной, а также ультрапастеризованное и безлактозное молоко от крупнейшего отечественного производителя.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что чеховское предприятие выпускает до 430 тысяч тонн продукции в год и является флагманской площадкой «Логики молока». Их заводы расположены в 12 регионах России.

На молочном комбинате «Чеховский» в Подмосковье производят бренды «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «АктиБио» и Actimuno. Поставки осуществляются в страны СНГ и Закавказья.

В этом году благодаря получению международных сертификатов Халяль и EQM системный экспорт был налажен и в ОАЭ. В январе 2026 года производитель представит продукцию на выставке Gulfood в Дубае.

«Логика молока» же развивает экспорт в Китай, планируя расширить ассортимент за счет творога, сметаны, безлактозного молока и сливок.