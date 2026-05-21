Сегодня 10:15 Сын военных хирургов появился на свет в роддоме Красногорска

Долгожданное событие произошло в семье военных врачей Николая Тишакова и его жены Виктории — у них родился сын. Младенец, которого назвали Александром, появился на свет 11 мая в Красногорском роддоме.

От имени главы городского округа Дмитрия Волкова представители администрации поздравили новоиспеченных родителей. «Семья — это самое ценное, что есть на свете. Желаю взаимного уважения, понимания, душевной теплоты, гармонии, семейного уюта, достатка в доме, благополучия и трепетного отношения друг к другу. Пусть каждый день совместной жизни будет светлым и радостным», — сказала начальник управления по социальным вопросам администрации Красногорска Татьяна Квасникова.

Николай и Виктория трудятся в Центральном Военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, оба — хирурги. Вместе супруги 15 лет. Говорят, что главный секрет счастливого союза — это взаимная поддержка и верность выбранной профессии.

Условия в Красногорском роддоме Виктории понравились. Будущих мам размещают в комфортных палатах, на всех этапах пациенток сопровождает медицинский персонал. Убедиться в этом можно на собственном опыте. Каждую неделю здесь проводят экскурсии для будущих мам и пап. Записаться можно через официальный канал «Красногорск. Беременность. Роды» в мессенджере «Макс».