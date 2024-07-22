Свыше 1,8 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
За неделю подмосковные парки посетили более 1,8 миллиона человек. Это на 201 тысячу больше, чем за такой же период прошлого года.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, чаще всего парки региона посещали в субботу. В этот день там отдохнули более 338 тысяч гостей. Всего за выходные там побывали свыше 632 тысяч человек.
В будни в среднем парки посещали 250 тысяч жителей в день.
«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
Самым популярным на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе. В нем отдохнули 88 тысяч человек. Еще 56 тысяч посетили парк Толстого в Химках, 43 тысяч — Центральный парк Пушкино, 40 тысяч — Сестрорецкий в Клину и 39 тысяч — парк Мира в Мытищах.
Также почти 21 тысяча человек прокатилась на каруселях и 97 тысяч побывали на пляжах.
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