Свыше тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье с начала года

В Подмосковье дети до трех лет могут пройти бесплатное стоматологическое лечение под общим наркозом. Эта услуга также доступна юным пациентам с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и прочими патологиями.

Общий наркоз дает возможность провести эффективное лечение в тех случаях, когда использование местной анестезии невозможно.

«Такой вид медицинской помощи доступен в пяти медучреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли свыше тысячи детей — это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой дети проходят обследование, которое выявляет показания и противопоказания к лечению под наркозом.

После манипуляций за состоянием ребенка несколько часов наблюдают анестезиологи-реаниматологи.

Помощь доступна по полису ОМС по направлению лечащего врача при наличии показаний.