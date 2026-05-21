Свыше тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье с начала года
В Подмосковье дети до трех лет могут пройти бесплатное стоматологическое лечение под общим наркозом. Эта услуга также доступна юным пациентам с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и прочими патологиями.
Общий наркоз дает возможность провести эффективное лечение в тех случаях, когда использование местной анестезии невозможно.
«Такой вид медицинской помощи доступен в пяти медучреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли свыше тысячи детей — это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Перед процедурой дети проходят обследование, которое выявляет показания и противопоказания к лечению под наркозом.
После манипуляций за состоянием ребенка несколько часов наблюдают анестезиологи-реаниматологи.
Помощь доступна по полису ОМС по направлению лечащего врача при наличии показаний.