Свыше тысячи жителей Подмосковья записались в школы приемных родителей с января

Свыше тысячи жителей Московской области с начала 2025 года воспользовались сервисом «Запись в школу приемных родителей». Он доступен на официальном портале государственных услуг региона.

Воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, — это крайне ответственный процесс.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что будущие опекуны или усыновители должны быть совершеннолетними и дееспособными, обладать жильем, отвечающим всем требованиям, а также иметь стабильный доход, достаточный для обеспечения всех членов семьи.

Обязательным условием является и отсутствие судимости за совершение тяжких преступлений.

Неотъемлемой частью процедуры является прохождение специальной подготовки. Записаться на курсы теперь можно онлайн.

Для этого пользователю необходимо зайти в соответствующий раздел регионального портала государственных слуг, выбрать категории «Соцподдержка» — «Усыновление и опека».

После авторизации следует заполнить электронную форму. В заявлении нужно указать свой городской округ и выбрать подходящую школу из предложенного перечня.

Если в нужном муниципалитете такая школа отсутствует, сервис автоматически предоставит полный список всех организаций Московской области, которые проводят подготовку кандидатов в приемные родители.