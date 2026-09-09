Свыше тысячи жителей Подмосковья записались в школу приемных родителей онлайн

Жители Подмосковья с начала года направили более 1,3 тысячи электронных заявлений на обучение в школе приемных родителей. Курс предназначен для людей, которые хотят принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Для этого в разделе «Семья» необходимо выбрать категорию «Опека и попечительство», а затем услугу «Запись в школу приемных родителей».

При оформлении заявления нужно указать округ и выбрать образовательное учреждение из предложенного списка. Если в выбранном муниципалитете подходящей школы нет, система покажет перечень учреждений, где можно пройти подготовку, по всей области.

Для принятия ребенка в семью или оформления опеки необходимо соответствовать установленным требованиям. В частности, кандидат должен быть совершеннолетним и дееспособным, иметь подходящее жилье и доход, достаточный для содержания семьи, не иметь судимости за тяжкие преступления и пройти специальную подготовку.

Информация о зачислении на курс поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.