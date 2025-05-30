Свыше тысячи женщин обратились в филиал МОПЦ в Балашихе со дня открытия

Новое медучреждение при Московском областном перинатальном центре заработало в ЖК «Измайловский лес» в декабре 2024 года. Большинство пациенток филиала — местные, а также жительницы микрорайона «Новое Измайлово».

Это единственный в районе кабинет акушера-гинеколога, который совмещен с кабинетом ультразвуковой диагностики. По полису ОМС здесь оказывают полный комплекс медицинских услуг по сопровождению беременности: от постановки на учет с первых недель до подготовки к родоразрешению. Женщины проходят обследования, получают консультации, а при необходимости их направляют в основное здание центра на расширенное обследование и прием у смежных специалистов.

Пациентки в возрасте от 21 года до 49 лет также могут пройти здесь диспансеризацию репродуктивного здоровья. Она включает осмотр, забор анализов и УЗИ органов малого таза и щитовидной железы.

«Очень важно, что теперь жительницы микрорайона могут получать бесплатную квалифицированную помощь рядом с домом, не тратя времени на дорогу. Это особенно удобно для будущих мам», — отметила Ярославна Новикова, акушер-гинеколог МОПЦ.

Филиал открыт для всех жительниц Балашихи и Московской области, независимо от адреса регистрации. Записаться на прием можно через регистратуру Московского областного перинатального центра по телефону: +7 (495) 521-02-60.