Свыше тысячи выездных вакцинаций домашних животных проведут в Подмосковье в апреле

Для домашних животных в Подмосковье доступная выездная вакцинация. В апреле ветеринары проведут в регионе свыше тысячи таких процедур.

Владельцы питомцев в Московской области могут посетить мобильные офисы, чтобы вакцинировать животное, а также чипировать и зарегистрировать его.

Прививка против бешенства с использованием отечественного препарата бесплатна.

Ознакомиться с актуальным графиком работы мобильных пунктов можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что с марта в регионе стала обязательной регистрация собак старше трех месяцев. За нарушение правила грозит штраф в размере трех тысяч рублей.