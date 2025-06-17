Свыше тысячи воспитанников детских лагерей Подмосковья посетили экоуроки

Свыше тысячи школьников посетили экологические уроки в детских лагерях Подмосковья. На них рассказывали о правилах сортировки отходов, переработке мусора и общественных акциях в регионе.
Экологические уроки провели в детских лагерях в Коломне, Сергиевом Посаде, Клину, Наро-Фоминске, Рузе и Истре. На них рассказали о правилах сортировке отходов, преимуществах двухпоточной системы сбора на комплексах переработки, экологических акциях региона.
Занятия проводят по инициативе председателя ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилии Беловой при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Ожидается, что семинары посетят более восьми тысяч человек. Всего организуют 50 уроков.
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