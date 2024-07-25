Свыше тысячи уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с января

Свыше тысячи уроков о безопасности на железной дороге провели в подмосковных школах, детских садах и летних лагерях с начала года. Это помогает снизить количество несчастных случаев на путях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, такие уроки проводят сотрудники администраций округов вместе с представителями РЖД. Это позволяет детям больше узнать о безопасном поведении у железной дороги.

«Детям рассказывают, как следует вести себя на платформах станций в ожидании электропоезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути. Обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают», — рассказали в ведомстве.

Для снижения травматизма на железнодорожной инфраструктуре в Подмосковье также убирают опасные тропы, а с начала года на переходных переходах нанесли около 60 специальных трафаретов с напоминанием соблюдать правила.

Родителей призвали также проводить беседы с детьми.

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