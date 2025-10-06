Свыше тысячи участников собралось на конференции о старообрядчестве в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее прошла научно-практическая конференция на тему «От Морозовой до Мараевой. Роль женщины в старообрядчестве». Мероприятия собрало более тысячи участников в онлайн и офлайн форматах, сообщили Минкульте региона.

Тема конференции имеет важное научное, культурное и социальное значение. Ее приурочили к 350-летию мученической смерти боярыни Феодосии Морозовой и ее союзниц, а также 180-летию со дня рождения Анны Мараевой — серпуховской купчихи, видной деятельницы старообрядчества, хозяйки особняка, в котором сейчас располагается музей, а также основоположницы его коллекции.

Участниками конференции стали 60 слушателей, еще более пяти тысяч человек смотрели конференцию онлайн. География была представлена такими городами и регионами, как Москва, Московская и Калужская области, Санкт-Петербург, Киров и Астрахань.

К конференции были подготовлены 32 доклада: 26 из них были заслушаны во время мероприятия, два — представлены онлайн. Оба дня проведения транслировались онлайн на RuTube-канале музея и странице во «ВКонтакте».

Все доклады участников будут опубликованы в сборнике, его разместят на сайте.

Напомним, что научные конференции в Серпуховском музее проходят раз в два года. События пользуются повышенным интересом из-за особого внимания организаторов к подбору темы.