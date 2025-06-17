Свыше тысячи рейдов по выявлению нарушений провели в лесах Подмосковья в выходные

С 9 по 15 июня в подмосковных лесах провели 1,1 тысячи рейдов по выявлению нарушений. Территории обследовали лесная охрана, сотрудники полиции и МЧС.

Рейды провели в местах рядом с деревнями и СНТ, где часто отдыхают жители, рассказали в региональном Комлесхозе. Так, в Клину прошло 119 патрулирование, в Истре — еще 99.

«За время длинных выходных было проведено 1136 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 43 нарушения лесного законодательства, и по ним составлены 25 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть: 20 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“, — рассказал председатель комитета Алексей Ларькин.

Жителям напомнили, что приведший к пожару поджог грозит штрафом в размере до двух миллионов рублей. В комитете призвали соблюдать правила безопасность и обращаться по номеру 112 при выявлении возгорания.