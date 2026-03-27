Свыше тысячи пунктов вакцинации домашних животных откроют в Подмосковье за месяц

Выездные вакцинации животных начались в Подмосковье. Весь теплый сезон специалисты Госветслужбы будут работать на территории региона, чтобы жители могли быстро и удобно провести процедуру своему питомцу.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, в течение месяца по всей области развернут более тысячи мобильных пунктов вакцинации, в том числе в селах, СНТ и деревнях. Вакцинация — это самый надежный способ обезопасить животное от заболеваний.

«На месте владельцы смогут бесплатно привить питомцев от бешенства препаратом „Рабикан“, а также воспользоваться комплексными вакцинами от других опасных заболеваний. Продолжаем развивать культуру ответственного владения животными: питомцев можно чипировать и зарегистрировать с внесением данных в единый реестр», — сказал глава министерства Сергей Двойных.

Регистрация и микрочип помогают быстро найти питомца в случае его потери. Для прохождения процедуры необходимо предоставить паспорт и документы животного.

В Подмосковье действуют штрафы за отказ от регистрации собак, они составляют от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей.

Узнать актуальный график работы выездных пунктов можно по ссылке. Первые акции пройдут 28 марта в поселке Мирном, деревне Любаново и микрорайоне Сходня в Химках. В мае пункты откроют в парках региона.