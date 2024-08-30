Свыше тысячи приемных семей Подмосковья обратились за компенсацией трат на детский отдых

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

В Московской области активно поддерживают приемные семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В числе мер поддержки — материальная помощь на организацию отдыха детей или компенсация затрат на путевки для совместного отдыха.

В министерстве социального развития сообщили, что размер компенсации на отдых составляет 6,9 тысячи рублей и выплачивается на счет приемного родителя для каждого члена семьи. Также вместо компенсации можно оформить материальную помощь в размере 4,6 тысячи рублей на каждого приемного ребенка.

«В Подмосковье проживают свыше 3,6 тысячи приемных семей, в которых воспитываются семь тысяч приемных детей. Из них уже свыше полутора тысяч семей воспользовались компенсацией на детский отдых», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, чаще всего компенсации покрывают поездки всей семьей на море, в санатории или лагерь для детей. Напомним, для получения компенсации нужно подать заявление в МФЦ.

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