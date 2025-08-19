Свыше тысячи подмосковных педиатров прошли тренинги против выгорания с января

В Московской области организованы специальные психологические тренинги для педиатров. Занятия помогают врачам справляться с профессиональным стрессом, развивать эмоциональный интеллект и осваивать техники бесконфликтного общения с юными пациентами и их родителями.

В программу включены методы арт-терапии, способствующие восстановлению эмоциональных ресурсов специалистов.

«В Подмосковье с 2022 года проводятся психологические тренинги для педиатров. Это позволяет предотвращать профессиональное и эмоциональное выгорание у врачей. Всего с начала года специалисты провели 140 психологических тренингов, участие в которых приняли более 1,3 тысячи медиков», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Обучающие программы, которые разработали специалисты Научно-исследовательского клинического института детства, включают различные форматы работы: очные и онлайн-занятия, а также индивидуальные консультации с психологами.

Дополнительную информацию о программах психологической поддержки медицинских работников можно найти на портале государственных услуг в разделе «Здоровье».