Свыше тысячи онлайн-заявок на техобслуживание газовой техники подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали более тысячи заявок на заключение договоров технического обслуживания газового оборудования через «Госуслуги». Сервис доступен в разделе «Дом и ЖКХ» .

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале. Чтобы ей воспользоваться, нужно авторизоватся через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Договор поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. Подписать его можно при помощи Госключа.

Договор дает возможность заказать ремонт и замену газовой техники, проверку счетчиков, а также возобновление подачи газа после устранения неполадок.

Подать заявку могут собственники или наниматели жилых помещений.