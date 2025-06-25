Свыше тысячи онлайн-заявок на техобслуживание газовой техники подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали более тысячи заявок на заключение договоров технического обслуживания газового оборудования через «Госуслуги». Сервис доступен в разделе «Дом и ЖКХ».
Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале. Чтобы ей воспользоваться, нужно авторизоватся через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Договор поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. Подписать его можно при помощи Госключа.
Договор дает возможность заказать ремонт и замену газовой техники, проверку счетчиков, а также возобновление подачи газа после устранения неполадок.
Подать заявку могут собственники или наниматели жилых помещений.
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