Свыше тысячи литров донорской крови собрали в Подмосковье за неделю

Итоги масштабной донорской акции подвели в Подмоковье. В течение недели м 8 по 14 июня волонтеры совместно с региональным Минздравом проводили сбор крови на стационарных и мобильных пунктах. В акциях приняли участие более 2,3 тысячи человек. Они собрали более 1,3 тысячи литров крови.

Акцию «Сдай кровь — стань волонтером Подмосковья» приурочили ко Всемирному дню донора.

«Донорская кровь ежедневно спасает жизни людей, попавших в тяжелые аварии, пациентов с онкологией, рожениц, новорожденных и тех, кому требуются сложные операции. Именно благодаря отзывчивости, неравнодушию и активной позиции наших жителей Московская область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Всего с начала года в Подмосковье заготовили более 36,4 тонны донорской крови и ее компонентов. Это почти на 1,8 тонны больше, чем за такой же период прошлого года.

Акцию провели в стационарных пунктах переливания в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове, Воскресенске и Наро-Фоминске. Выездные бригады работали в Дубне, Истре, Лобне, Балашихе и Люберцах.

Глава министерства информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что добровольцы внесли большой вклад в региональный банк крови.

«Отдельно хочу поблагодарить добровольцев, которые все дни были на точках и помогали донорам. Многие участники акции на собственном опыте убедились, что быть волонтером просто, и после сдачи крови присоединились к нашему движению. Теперь они — часть большой команды, которая заботится о жителях и делает Подмосковье лучше», — сказала она.

Неделя показала, что путь в добровольчество начинается с простого доброго дела, а каждая донация дает кому-то шанс выздороветь.