Свыше тысячи летних веранд открыли в Подмосковье с апреля

С приходом тепла кафе и рестораны Подмосковья открывают летние веранды, предлагая гостям возможность провести время на свежем воздухе. С апреля в регионе начали действовать около 1,2 тысячи сезонных площадок, которые позволили создать 24 тысячи дополнительных посадочных мест.

Для предпринимателей в Подмосковье доступна удобная онлайн-услуга по оформлению договоров на размещение летних кафе. В текущем сезоне этой возможностью воспользовались уже 280 владельцев заведений. Если выбранный участок включен в специальный перечень, оформление документов займет не более двух рабочих дней.

С 1 сентября в регионе вступят в силу новые правила продажи алкоголя на летних верандах. Согласно законопроекту, предпринимателям потребуется получить разрешение, подтверждающее соответствие площадки установленным требованиям. Так, веранды должны примыкать к основному заведению, не располагаться во дворах жилых домов, соответствовать нормам благоустройства и находиться в разрешенных для торговли спиртным зонах.

Под запрет попадут летние кафе, расположенные рядом с учебными и медицинскими учреждениями, а также в 25-метровой зоне от остановок общественного транспорта, на детских площадках, газонах и в других не предназначенных для этого местах. Особое внимание уделят безопасности и доступности среды для маломобильных граждан.

Эти меры направлены на создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей Подмосковья при соблюдении всех необходимых норм и правил.