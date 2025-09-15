Свыше тысячи кустов туи высадили в ЖК «Лесобережный» в Красногорске

Свыше тысячи кустов туи высадили на субботнике в ЖК «Лесобережный» в Красногорске. В мероприятии приняли участие свыше 250 человек.

«По поручению Главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова была организована выездная администрация, на которой совместно с жителями было принято решение о проведении субботника», — сказала первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Среди них — первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина, заместители главы Елена Горшкова и Данил Зеленев, начальник отдела Ильинское управления по развитию территорий Мария Козловская, сотрудники МБУ «КГС» и активные жители.

Участники не только собрали мусор, но и высадили 1001 куст туи и спиреи на пришкольной территории.

Во время субботника играла музыка, выступали творческие коллективы. После завершения уборки всех участников угостили горячей кашей и чаем из полевой кухни.