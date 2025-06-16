Свыше тысячи километров теплосетей проверили на готовность к холодам в Подмосковье

В Московской области готовят коммунальное хозяйство к предстоящему отопительному сезону. Особое внимание специалисты уделяют гидравлическим испытаниям тепловых сетей, которые позволяют выявить потенциальные проблемы до наступления холодов.

Эксперты уже проверили 1458 километров теплотрасс в двухтрубном исчислении, что составляет 14% от общей протяженности сетей региона.

«Гидравлические испытания — это не просто формальность, а важнейший этап подготовки системы теплоснабжения к отопительному периоду. Они позволяют выявлять слабые места и устранять неполадки до наступления холодов. Сейчас по результатам уже проведенных испытаний зафиксированы утечки на некоторых участках. После ремонта проведем повторные проверки, чтобы удостовериться в надежности системы», — пояснил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Работы уже завершили во Власихе, Восходе и Звездном Городке. Значительный прогресс достигнули в Луховицах и Фрязине, где проверили уже свыше 70% тепловых сетей. В остальных муниципалитетах испытания продолжаются.

Параллельно с плановой подготовкой в регионе реализуют масштабную программу модернизации систем теплоснабжения. В текущем году запланировано более 600 мероприятий, направленных на повышение надежности коммунальной инфраструктуры.