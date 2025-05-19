Свыше тысячи гектаров бурелома убрали в лесах Зарайска

Уборка неликвидной древесины началась в Зарайском участковом лесничестве. Специалисты ликвидируют сухие и сломанные растения на площади 15,5 гектара.
Сотрудники Луховицкого филиала «Мособллеса» уже провели уборку поваленных и больных деревьев возле деревни Прудки на площади 1,1 гектара. Стволы распилили и сложили в поленницы, чтобы они перегнили.
Эти действия крайне важны для улучшения санитарного состояния лесов. Своевременная расчистка территорий от бурелома и неликвидной древесины позволяет не допустить распространения вредителей и различных заболеваний. Кроме того, это улучшает внешний вид чащи.
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