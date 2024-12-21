Свыше тысячи единиц техники задействуют для уборки снега в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Температура воздуха в Московской области колеблется от +1 до -3 градусов. Согласно данным тепловой карты осадков Центра управления регионом, обильные снегопады в ближайшее время не ожидаются.

Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 24 сантиметров. В течение суток на улицы региона для уборки придомовых территорий и общественных пространств выйдет более тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации.

По информации на 12:00, механизированная уборка охватила 86% дворовых территорий области. Для обеспечения мобильности граждан уборка начинается с входных групп домов, лестничных пролетов, подъездов к контейнерным площадкам и тротуаров.

Работы находятся под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.