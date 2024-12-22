Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье

Температура воздуха в Московской области колеблется от -3 до -5 градусов. Для уборки придомовых территорий и общественных пространств на улицы вывели более тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации.

По информации Центра управления регионом Московской области, в ближайшее время обильных снегопадов не прогнозируется. Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 20 сантиметров, за сутки он уменьшился на пять сантиметров.

На 9:00 механизированная уборка проведена на 87% дворовых территорий региона.

Приоритет отдается уборке входных групп домов, лестничных пролетов, подъездов к контейнерным площадкам и тротуаров. Затем работы проводятся на внутриквартальных проездах, парковках и детских площадках.