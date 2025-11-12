Свыше тысячи дверей в подъездах отремонтировали в Подмосковье в октябре

Входная дверь в подъезд — это не просто элемент здания, но способ обеспечения безопасности жильцов. В октябре по обращениям жителей через Единую диспетчерскую службу Московской области в регионе привели в порядок свыше тысячи объектов.

Специалисты отремонтировали доводчики и заменили пружинные механизмы. Работы, которые организовали управляющие компании, проходили под контролем областного Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Обновление входных конструкций уже провели в доме № 3 на улице Объединения в Балашихе, доме № 18 на улице Кирова в Химках, доме № 10 на Юбилейной улице в Мытищах, доме № 7А на Комсомольском проспекте в Люберцах, доме № 29 на улице Горького в Королеве и доме № 4к2 на улице Просвещения в Пушкино.

Современные двери должны выдерживать механические нагрузки, плотно закрываться благодаря исправным доводчикам или пружинам, а также быть оснащенными кодовыми замками или домофонами.

Не менее важно и регулярное техническое обслуживание, без которого механизмы быстрее выходят из строя.

Особое внимание уделяют именно доводчикам и пружинам: они обеспечивают автоматическое закрытие, предотвращают громкие хлопки и помогают ограничить доступ посторонних людей в дом.

Жителям напоминают: если подъездная дверь закрывается неплотно, заедает или вовсе не фиксируется, следует обратиться в управляющую организацию или оставить заявку на портале ЕДС МО через Единую диспетчерскую службу.