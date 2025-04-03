Свыше тысячи домов Подмосковья перейдут на голосование в системе ГИС ЖКХ

В Московской области активно внедряют систему электронного голосования собственников через ГИС ЖКХ. Теперь жители могут легко участвовать в принятии решений, касающихся их домов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Сейчас цифровой формат голосования используют в 1,6 тысячи многоквартирных домах. В 1,3 тысячи из них уже решили проводить все собрания только онлайн.

В ведомстве сообщили, что некоторые города добились высоких результатов: в Мытищах все жители МКД голосуют через приложение «Госуслуги Дом», а в Лосино-Петровском этот показатель составил 92,9%.

Данный формат удобен и надежен, так как в таком случае исключается фальсификация протоколов, уменьшается количество отказов во внесении дома в реестр, а также сокращается объем бумажных документов.

«Мы обходим жильцов, говорим с советом МКД, управляющей компанией. Важно показать людям, как войти в программу, как установить приложение — это занимает буквально две минуты», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Он добавил, что электронное голосование делает участие в жизни дома проще и прозрачнее для всех жителей.