Свыше тысячи домов капитально отремонтировали в Подмосковье в 2024 году

Среди достижений ФКР — ремонта 1,1 тысячи многоквартирных домов, в том числе 115 фасадов, 367 кровель. Кроме того, была выполнена замена систем водоснабжения и теплоснабжения в тысячи домах, обновление лифтов в 378 зданиях, а также отремонтирована система газоснабжения в 793 МКД.

Внедрение цифровых технологий значительно повысило эффективность процессов капитального ремонта, благодаря автоматизированной системе учета Фонда, онлайн-камерам видеонаблюдения, интерактивной карте капремонта и мобильному приложению для строительного контроля. Центр управления проектами осуществляет постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ. Его специалисты регулярно посещают объекты капремонта в различных городских округах.

По сравнению с предыдущими периодами, объем работ в текущем году увеличился на 65%, что указывает на более эффективное использование ресурсов и качественное планирование.

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