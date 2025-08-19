Свыше тысячи домашних животных вакцинировали в парках Подмосковья с апреля

С апреля в парках Московской области работают передвижные ветеринарные пункты, где владельцы животных могут зарегистрировать питомцев, сделать прививки и провести чипирование. Услугами мобильных офисов воспользовались свыше 3,2 тысячи жителей региона.

В рамках акции специалисты привили от бешенства 1,2 тысячи животных. Вакцинацию проводят бесплатно российским препаратом «Рабикан».

Кроме того, специалисты зарегистрировали в едином региональном реестре почти 1,1 тысячи питомцев — преимущественно собак, которых по закону необходимо ставить на учет по достижении трехмесячного возраста.

Для регистрации животным вводят микрочип с индивидуальным номером, который привязывают к контактам хозяина в базе данных. Если чип еще не установлен, процедуру можно провести на месте — регистрация бесплатная, а за чипирование взимается отдельная плата. С апреля устройство установили 895 животным.

Акция продлится до осени. В августе мобильные ветеринарные пункты будут работать в 48 парках региона.

Так, во вторник специалисты будут работать в парке «Беличий» в Краснознаменске, 20 августа –в Глуховском парке в Ногинске, а 22 августа – в Истринском городском парке.

Полный график работы передвижных ветклиник с адресами и временем приема доступен на интерактивной карте.