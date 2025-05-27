Свыше тысячи детей из Подмосковья отправятся в лагеря у Черного моря в мае

Свыше тысячи детей из Подмосковья отдохнут в лагерях на Черноморском побережье. Они отправятся туда в период с 26 по 28 мая.

«Ежегодно летняя оздоровительная кампания региона охватывает свыше 100 тысяч детей. В лагерях на Черноморском побережье по бесплатным путевкам проведут летние каникулы более четырех тысяч ребят из нашего региона», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В первую смену в лагерях «Медвежонок» в Анапе, а также «Золотой колос» и «Созвездие» в Адлер отдохнут более тысячи ребят. Бесплатные путевки получили школьники из семей с низкими доходами, а также инвалиды и дети участников СВО.

В лагерях воспитанников обеспечат пятиразовым питанием, спортивными и творческими программами, а также разнообразным досугом.

Подать заявку на бесплатную путевку можно по ссылке.