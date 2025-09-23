Свыше тысячи человек стали участниками велозаезда Gran Fondo в Рузе

В Рузе прошел финальный старт сезона велозаездов Gran Fondo Russia-2025. К мероприятию присоединились более тысячи спортсменов и любителей.

Для участников подготовили три разных маршрута протяженностью 30, 50 и 96 километров. До этого в рамках нынешнего сезона гонки прошли в Волоколамске, Дмитрове и Серпухове.

Напомним, что с 2018 года финал Gran Fondo Russia — крупнейшей в стране серии шоссейных велозаездов — проводят именно в Рузе.

Первые старты состоялись в 2016 году. Маршруты обычно проходят по живописным дорогам недалеко от крупных городов, что позволяет сочетать атмосферу масштабной гонки и увлекательной велопрогулки.

С 2023 года проект стал частью «Суперлиги Подмосковья», а сами заезды проходят в рамках государственной программы «Спорт России».