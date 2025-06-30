Свыше тысячи человек стали участниками велозаезда Gran Fondo в Дмитрове

Спортсменам предложили на выбор три дистанции: классическую трассу на 30 километров, а также более сложные маршруты протяженностью 45 и 88 километров. Гонки проходили в живописном парке «Волен».

Заезд в Дмитрове стал знаковым — именно в этом городе десять лет назад состоялся первый в России старт Gran Fondo.

Сезон 2025 года открылся в Волоколамске, а следующий этап запланирован на 24 августа в Серпухове. Завершится подмосковная часть соревнований 21 сентября в Рузе.

Gran Fondo — крупнейшая в России серия массовых велозаездов, объединяющая профессионалов и любителей. Проект существует с 2016 года, а его трассы проложены по живописным местам вблизи крупных городов.