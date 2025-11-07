Свыше тысячи человек приняли участие в этнографическом диктанте в Котельниках

В Котельниках состоялся этнографический диктант, собравший молодежь и жителей города вокруг темы культурного наследия и многообразия народов России. В мероприятии приняли участие все школы города, а общее число участников составило около 1,1 тысячи человек.

Регистрация на участие в диктанте проходила с 1 по 8 ноября. Участники продемонстрировали свои знания об обычаях, традициях и языках коренных народов, а также проявили искренний интерес к богатой этнокультурной палитре нашей страны.

Организаторы выразили благодарность всем участникам за активное участие и стремление к познанию культурного наследия России, а также особую признательность за поддержку и помощь в проведении этого события.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.