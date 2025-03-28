Свыше тысячи человек примут участие в «Гагаринском забеге» в Подмосковье

Марафон «Гагаринский забег» пройдет в Звездном Городке 19 апреля. В нем примут участие более тысячи человек из Подмосковья и других регионов.

Соревнования пройдут в Подмосковье в 55-й раз и откроют беговой сезон. Событие посвящено первому полету человека в космос и объединяет всех любителей активного образа жизни.

Для участников подготовят дистанции протяженностью от 300 метров до 21,1 километра.

«Каждый спортсмен получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль на финише. Участвовать в забеге могут все желающие от шести лет, прошедшие регистрацию. Для участия несовершеннолетних спортсменов необходима справка от родителей», — добавили в региональном Минспорте.

Ежегодно забег собирает более тысячи участников, которые приезжают в Подмосковье со всех уголков страны. Для спортсменов и гостей также проведут концерт.

Заявки на участие будут принимать с 28 марта по 2 апреля по ссылке.

Соревнования проведут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».