Свыше тысячи бойцов СВО подали заявки на участие в проекте «Герои Подмосковья»

В Московской области продолжается набор участников на программу «Герои Подмосковья», созданную для бойцов спецоперации по поручению президента России Владимира Путина. К настоящему моменту поступило свыше 1400 заявок, в том числе от высокопоставленных офицеров.

Общественный совет проекта «Герои Подмосковья» возглавляет губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — пояснил глава региона.

Заявку на участие в проекте подал подполковник Вадим Дац из Кубинки, который признался, что хочет получить новые управленческие навыки.

«Московская область по качеству жизни занимает одно из лидирующих мест в России. Для меня важно, чтобы так было и впредь. Готов внести свой вклад в дальнейшее развитие родного Подмосковья. Мне интересны многие вопросы», — пояснил военнослужащий.

Его супруга — прапорщик Екатерина Дац — также подала заявку. Женщина мечтает работать в сфере патриотического воспитания или социальной политики.

В семье растет 14-летняя дочь Анна, поэтому в командировки родители ездят по очереди. Вадим Дац в июне отправится в зону проведения спецоперации, поэтому собеседование для участия в программе будет проходить дистанционно.

Отбор включает анкетирование, тестирование и собеседование. Финалисты начнут обучение в РАНХиГС, каждому назначат наставника из правительства области. Уже есть успешные примеры: участник федерального аналога программы Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций Подмосковья.