Свыше тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Еще 10,7 тысячи ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье за неделю. Из них более 3,9 тысячи — на муниципальной и около 6,8 тысячи — на региональной сети.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, с 8 по 15 июля на муниципальных дорогах в Химках отремонтировали 590 ям, в Балашихе — 360, в Богородском округе — 290, в Ленинском — 260, в Одинцове — 240. Еще свыше 1,4 тысячи дефектов устранили на региональной сети в Кашире, Луховицах, Коломне, Зарайске и Серебряных Прудах.

В министерстве добавили, что профильные службы регулярно проверяют состояние дорог и проводят ямочный ремонт. Многие дефекты регистрируют благодаря обращениям жителей на портале «Добродел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».