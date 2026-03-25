Свыше 30 пешеходных маршрутов приведут в порядок в Ленинском округе

В весенне-летний период 2026 года в Ленинском городском округе запланирован капитальный ремонт пешеходной инфраструктуры. Адресный список, включающий 38 объектов, уже утвержден областным министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Работы будут проходить в Видном, Развилке, Володарском, Лопатине, Горках Ленинских и поселке совхоза имени Ленина. Проект охватывает маршруты от жилых домов к школам, детским садам и паркам. Восстановление пешеходных зон выполнят комплексно: подрядчики заменят бордюры, укрепят щебеночное основание, уложат новый асфальт и приведут в порядок газоны.

«Благоустройство пешеходных зон будет проводиться комплексно и состоять из нескольких ключевых этапов: установки бордюров, формирования и укрепления щебеночного основания, укладки долговечного асфальтового покрытия и восстановления газонов. Это обеспечит долговечность и качество обновленной инфраструктуры», — рассказал глава округа Станислав Каторов.

В Видное новые покрытия появятся на улице Гаевского: от нескольких домов до детского сада № 3 «Теремок», а также от домов № 16Б и № 28 до здания № 4 ВХТЛ. На Жуковском проезде обустроят шесть отрезков — от дома № 11 в сторону школы № 7 и парка «Сосенки», а также маршруты от домов № 5А и № 7 до школы № 7. По улице Советской ремонт пройдет от дома № 20 до «Русской школы» и школы № 5, на проспекте Ленинского Комсомола — от дома № 15 корпус 2 до Видновской гимназии, в Петровском проезде — от дома № 22 до Учебного центра.

В поселке Развилка обновят пять пешеходных зон от домов № 4А, № 5А, № 6А и № 7А до сквера «Город Детства», а также два участка от дома № 22 до детского сада № 21 «Сказка». В поселке Володарского работы затронут маршруты от дома № 32 на улице Зеленой и от дома № 10 на улице Текстильной до детского сада № 16 «Машенька».

Отдельная часть программы посвящена губернаторскому проекту Андрея Воробьева. На восьми участках, где износилась плитка, положат качественное асфальтовое покрытие. Список включает пешеходные зоны в рабочем поселке Лопатино на Солнечном бульваре от дома № 2 до Лопатинской школы, в поселке Горки Ленинские на Новом шоссе от дома № 78 до дома № 80, в городе Видное на улице Фокина от дома № 2 до детского сада «Золотой ключик», в поселке Развилка у дома 6А, в поселке совхоза имени Ленина у дома 1 с. 1, а также в поселке Володарского — от дома № 25 корпус 1 на улице Центральной до Володарской школы и до остановки общественного транспорта.

В пресс-службе главы округа подчеркнули, что программа направлена на создание комфортных и безопасных путей, связывающих жилые кварталы с социальными учреждениями.