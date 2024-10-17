Свыше трех тысяч новых рабочих мест создали в Химках с начала года

За 2024 год в городском округе Химки появились более трех тысяч новых рабочих мест в организациях. Малый и средний бизнес развивается благодаря региональным и муниципальным проектам и мерам поддержки.

Муниципальное казенное учреждение «Малый бизнес в Химках» помогает местным предпринимателям получить все необходимые услуги быстро и качественно. Сотрудники многофункционального центра оперативно отвечают на интересующие бизнесменов вопросы и проводят персональные консультации.

«Проект направлен в первую очередь на консультационную поддержку компаний, которые применяют исключительно отечественное сырье для производства. Проводят встречи с бизнесом специалисты Муниципального казенного учреждения „Малый бизнес Химки“», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

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