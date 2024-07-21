Свыше тонны отходов собрали на «Чистых играх» в Балашихе

Горенский лес вновь стал местом для сбора отходов в рамках масштабного экологического проекта «Чистые игры». Акция прошла 1 мая в Балашихе.

В мероприятии по очистке леса участвовали сотрудники предприятий, работники коммерческих и социальных организаций, представители администрации, волонтеры и местные жители — всего 21 команда из Москвы и Подмосковья.

Команды, показавшие наилучшие результаты, получили ценные призы и подарки. В результате проведенной акции удалось собрать свыше тонны различных видов отходов.

Мероприятие включало музыкальные выступления, тематические квесты и экологические игры. Кроме того, регоператор организовал экоакцию, в ходе которой желающие узнали о правильном обращении с отходами и их утилизации в Подмосковье.

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