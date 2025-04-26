Свыше сотни жителей проголосовали за объекты благоустройства в Подольске

В городском округе Подольск на Всероссийском субботнике в трех локациях работали 13 волонтеров. Они рассказывали участникам уборки о Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, всего ребята собрали свыше сотни мнений.

Учащиеся колледжей «Московия», Технико-экономический и «Знание» работали в качестве волонтеров на Всероссийском субботнике в Подольске. Ребята разместились в трех локациях: в лесопарке «Елочки», Детском парке и в парке имени Виктора Талалихина. Они предлагали участникам субботника отдать свой голос за одну из пяти общественных территорий для благоустройства в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сделать это можно на портале «Госуслуги».

В списке локаций для благоустройства: Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2 на улице Тепличная, территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморная, дом № 2, в микрорайоне Парковый, сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади, сквер имени Алексея Долгого в микрорайоне Ивановский и бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики.

Напомним, что Всероссийское голосование в 2025 году стартовало 21 апреля и завершится 12 июня. Стать участниками могут свыше 1,5 млн муниципальных образований, а отдать свой голос — жители старше 14 лет.