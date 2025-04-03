Свыше сотни памятников отреставрируют в Химках ко Дню Победы

В сквере Марии Рубцовой стартовали работы по восстановлению памятника «Слава химчанам — участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Это первый объект в рамках масштабной программы реставрации мемориалов, которая охватит более 100 памятников в Химках.

Специалисты коммунальных служб очищают металлические элементы от ржавчины и старой краски с помощью пескоструйной обработки. В отличие от химических методов, этот способ безопасен для окружающей среды.

«Сейчас обрабатываем всю военную технику для того, чтобы снять многослойную краску, дойти до металла и привести все в надлежащий вид. После обработки памятники покроем специальной грунтовкой от ржавчины, а уже потом покрасим», — сообщил ответственный за реставрацию памятников в Химках Дмитрий Борденко.

Гранитные плиты демонтируют вручную: специалисты разбирают конструкции, усиливают фундамент, а затем укладывают элементы обратно. Кроме реставрации памятников, в городе проведут благоустройство прилегающих к ним территорий. Все работы планируют завершить до конца апреля.