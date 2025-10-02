Свыше миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

В Московской области сохраняется сезонный рост количества случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. В Роспотребнадзоре, однако, отметили, что ситуация остается стабильной и контролируемой.

По данным на 39-ю неделю года, показатель заболеваемости остается ниже эпидемиологического порога на 56,58%. Среди выявленных случаев преобладают риновирус, аденовирус и РС-вирус.

В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа — прививку сделали уже более миллиона человек. Специалисты подчеркивают, что процедура помогает снизить риск развития тяжелых осложнений и является важной мерой профилактики.

Медики рекомендуют при первых признаках недомогания обращаться за помощью врачей.