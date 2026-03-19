Свыше миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Все желающие, не выходя из дома, могут получить разъяснения по итогам диспансеризации, а также обсудить результаты анализов, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и скорректировать лечение.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы здравоохранения, чтобы медицинская помощь в регионе была доступной, современной и максимально удобной для жителей. Онлайн-прием у врача позволяет избежать посещения поликлиники и сэкономить время. Отмечу, что с начала года в Подмосковье врачи выполнили уже более миллиона консультаций с помощью телемедицины», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Запись доступна в приложении «Добродел: Телемедицина», при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, через раздел «Здоровье» на региональном портале государственных услуг, через инфомат в медицинской организации, а также по номеру телефона горячей линии 122.