Свыше миллиона кубометров снега убрали в парках Подмосковья за 3 дня

В Подмосковье проводят масштабную уборку на фоне сильного снегопада. В Министерстве благоустройства региона сообщили, что только с начала недели из парков и лесопарков уже вывезли свыше миллиона кубометров снега.

К расчистке общественных пространств привлекли значительные ресурсы. На улицах и в парках трудятся более полутора рабочих, а помощь им оказывают свыше 270 специализированных машин.

В первую очередь команды расчищают главные входы, центральные аллеи и парковки, чтобы восстановить базовую доступность объектов.

После того как основные маршруты становятся проходимыми, рабочие берутся за второстепенные дорожки, а также детские и спортивные площадки. Такой порядок действий помогает быстрее вернуть комфорт и безопасность для посетителей.

Тропинки и дорожки обрабатывают специальными противогололедными материалами.

В ведомстве отметили, что все работы координируют с учетом ежедневных метеопрогнозов. Это позволяет оперативно перестраивать график и эффективно реагировать на новые вызовы погоды.

Поддержание в порядке 219 парков культуры и отдыха, а также лесопарковых зон Подмосковья остается одной из ключевых задач зимнего сезона.