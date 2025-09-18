Свыше миллиона детей присоединились к акции по соблюдению ПДД в Подмосковье

С 10 по 17 сентября во всех школах и детских садах Московской области прошла акция «Детям Подмосковья — безопасные дороги». Она собрала более миллиона участников. Главная цель — напомнить детям правила дорожного движения и научить их безопасному поведению на дороге.

Как отметили в Министерстве образования региона, занятия помогли повысить дорожную грамотность школьников и малышей, а также напомнить родителям об их ответственности за соблюдение ПДД. В течение недели дети участвовали в классных часах, интерактивных уроках, викторинах и квестах. Учителя использовали современные материалы и видеоуроки, подготовленные порталом «Учи.ру». Такой подход сделал обучение понятным и интересным для разных возрастов.

Завершающий день акции посвятили закреплению знаний и формированию у ребят устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.