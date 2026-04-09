Свыше миллиона человек посетили обновленный парк Мира в Коломне за год
Парк Мира в Коломне, открывшийся после масштабного обновления осенью 2024 года, успел стать одной из самых посещаемых городских площадок. За первый год зону отдыха посетили более миллиона человек, рассказала корреспондент телеканала «360» Дарья Покровская.
Парк создали в 1948 году по инициативе работников Коломенского паровозостроительного завода имени Куйбышева. На протяжении десятилетий территория оставалась одним из главных мест притяжения для жителей.
Обновление началось в 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, входящей в национальный проект «Жилье и городская среда». В парке проложили велосипедные маршруты, обновили прогулочные дорожки и установили современную систему освещения.
В теплое время года на территории работают спортивные зоны, включая скейт-парк, а зимой открывается каток с искусственным льдом.
Каток в парке Мира в городе Коломна стал точкой притяжения в зимнем сезоне. Нашу локацию посетили больше 47 тысяч человек. В летнем сезоне на территории катка дети смогут поиграть в мини-футбол, просто провести время на зеленом покрытии под ярким солнышком. В нашем парке есть парк аттракционов, и в этом году будет сюрприз для наших посетителей — у нас готовится новый аттракцион.
Олеся Абрамова
директор дирекции парков городского округа Коломна
Особое внимание проектировщики уделили сохранению исторического облика. Специалисты отреставрировали входные группы и кованые ограждения, а центральный фонтан, являющийся символом парка, сохранил свой внешний вид, но получил современное светомузыкальное оснащение.
При этом благоустройство не затронуло природный баланс: существующие зеленые насаждения сохранили, а также дополнили новыми посадками.
Сегодня парк Мира занимает около 26 гектаров и остается одним из крупнейших общественных пространств Коломны. Его обновление стало частью масштабной работы по благоустройству зон отдыха в Подмосковье.