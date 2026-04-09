Свыше миллиона человек посетили обновленный парк Мира в Коломне за год

Парк Мира в Коломне, открывшийся после масштабного обновления осенью 2024 года, успел стать одной из самых посещаемых городских площадок. За первый год зону отдыха посетили более миллиона человек, рассказала корреспондент телеканала «360» Дарья Покровская.

Парк создали в 1948 году по инициативе работников Коломенского паровозостроительного завода имени Куйбышева. На протяжении десятилетий территория оставалась одним из главных мест притяжения для жителей.

Обновление началось в 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, входящей в национальный проект «Жилье и городская среда». В парке проложили велосипедные маршруты, обновили прогулочные дорожки и установили современную систему освещения.

В теплое время года на территории работают спортивные зоны, включая скейт-парк, а зимой открывается каток с искусственным льдом.