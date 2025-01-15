Свыше двух тысяч медалей завоевали спортсмены из Химок в 2024 году

Спортсмены из Химок за прошлый год завоевали 2056 медалей на соревнованиях разных уровней. Среди наград 924 — высшего достоинства, 625 — серебряных знаков отличия и 503 — бронзовых.

Копилку достижений и наград округа профессиональные спортсмены из Химок пополняют регулярно. Баскетболисты, футболисты, гимнасты, фехтовальщики, борцы и представители других видов показывают высокие результаты на областных, государственных и международных соревнованиях.

Прошлый год оказался для ребят особенно результативным: химкинские спортсмены завоевали десять золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых медалей на международных первенствах, а также 211 золотых, 128 серебряных, 97 бронзовых наград на всероссийских состязаниях и 703 золотых, 486 серебряных и 389 бронзовых на чемпионатах регионального уровня.

Отметим, что развитию спорта в Химках уделяют особое внимание. Так, в прошлом году в округе реконструировали два крупных спорткомплекса: «Юность» и «Родину». В ближайшем будущем реконструируют стадион «Лунево», завершат строительство лыжероллерной трассы на стадионе «Снежинка» и отремонтируют базы зимних видов спорта в Фирсановке.