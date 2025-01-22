Свыше десятка пожаров произошли в Истре за новогодние праздники

С 1 по 11 января 2025 года в муниципальном округе Истра произошло 16 пожаров. Ни один житель муниципалитета не пострадал.

По статистике в праздничные дни возгорания происходят чаще. В прошлом году число пожаров достигло 37. В этом году количество инцидентов уменьшилось. Прошедшие праздники обошлись без пострадавших, а вот в 2024 году в результате пожара погиб один человек и четыре жителя получили травмы.

Всего за новогодние каникулы от огня пострадали пять частных домов, четыре квартиры, две бытовки, гараж, два сарая, две бани, транспортное средство и мусорный контейнер. Основная причина возгораний в жилых домах и в квартирах — неисправность печного отопления и электрохозяйства.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Истра напоминают горожанам о правилах использования электроприборов: нельзя перегружать сети, самостоятельно ремонтировать розетки, электропроводки и электроприборы. В частных домах важно своевременно проверять состояние печи и дымохода.

О случаях возгорания жителей просят сообщать по телефону 112.