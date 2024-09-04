Свыше 97 тысяч водителей обратились в подмосковную службу помощи при ДТП с января

Свыше 194 тысяч участников автомобильных аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП. Из них более 97 тысяч — с января этого года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в составе службы работает круглосуточная горячая линия и стационарные центры помощи. С начала года туда обратились более 97 тысяч человек, из которых 15 тысяч оформили европротоколы и около 40 тысяч обратились за поддержкой лично.

«Благодаря работе Службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут, что значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», — рассказал заместитель председателя правительства, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В службе дают рекомендации о действиях на месте ДТП, оформлении европротокола, помогают избежать ошибок и оказывают консультации.

Попавшим в аварию без пострадавших рекомендуют обращаться по номеру 122 и действовать по инструкции оператора.

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