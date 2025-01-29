Свыше 960 светофоров привели в порядок в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье привели в порядок 960 светофоров. Их очистили от грязи, проверили на неисправности и отремонтировали.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели на 616 объектах типа Т-1 и 347 — типа Т-7. Всего в Подмосковье около 3,7 тысячи таких устройств.

Так, ремонт прошел на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Победы в Люберцах, на Железнодорожной улице в Котельниках, возле школы № 18 в Павловском Посаде, а также у остановки «Учебный комбинат» в Коломне и в других местах.

Специалисты очистили линзы от пыли и грязи, проверили циклы работы, провели техобслуживание оборудования и выявили неисправности.

Специалисты «Мосавтодора» также установили транспортные и пешеходные светофоры, заменили аккумуляторы и провели другие работы.